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Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu

Ünlü sunucu Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın aşkı devam ediyor. Ünlü çift, İtalya'da aşk pozu verdi. İşte detaylar...

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın aşkı devam ediyor.

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu
Sunucu Yasmin Erbil, bir süredir birlikte olduğu Poyraz ile İtalya'ya gitti. Erbil, Survivor yarışmasıyla ünlenen sevgilisiyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu
Sunucu, çektirdiği kareleri, "Sonsuza kadar senin bebeğin" diye yazdı.

 

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