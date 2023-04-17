Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın aşkı devam ediyor.



Sunucu Yasmin Erbil, bir süredir birlikte olduğu Poyraz ile İtalya'ya gitti. Erbil, Survivor yarışmasıyla ünlenen sevgilisiyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Sunucu, çektirdiği kareleri, "Sonsuza kadar senin bebeğin" diye yazdı.

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