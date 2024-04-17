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Yasemin Sakallıoğlu Türkiye turnesine başlıyor

Yasemin Sakallıoğlu, Türkiye turnesine İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nden başlıyor.

Yasemin Sakallıoğlu Türkiye turnesine başlıyor

Yasemin Sakallıoğlu, rekorlara imza attığı gösterisi ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ ile Türkiye’nin her bir köşesindeki hayranları ile buluşmaya devam ediyor. BKM Organizasyonu ile gerçekleştirilen stand up şovu seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Sakallıoğlu, Türkiye turnesine İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nden başlıyor.

Yasemin Sakallıoğlu Türkiye turnesine başlıyor

BOSTANCI BİLETLERİ HAFTALAR ÖNCESİNDEN SOLD OUT OLDU 

Her gösterisi yoğun ilgi gören ve kapalı gişe olan Yasemin Sakallıoğlu, turnesine İstanbul’dan başlıyor. 17 Nisan’da gerçekleşecek Bostancı Gösteri Merkezi gösterisinin biletleri günler öncesinden tükendi.

Yasemin Sakallıoğlu Türkiye turnesine başlıyor

Bostancı için özel hazırlıkları bulunan Yasemin Sakallıoğlu turnesine 18 Nisan’da Eskişehir’de devam edecek. Mayıs ayının gösteri takvimi ise şöyle; 3 Mayıs Bursa, 4 Mayıs İstanbul Maximum Uniq Hall, 26 Mayıs İzmir, 27 Mayıs Antalya, 29 Mayıs Mersin ve 30 Mayıs Adana.

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