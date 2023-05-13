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Yasemin Gazanker’e anlamlı ödül

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden "Khum Akademi"nin kurucusu Yaşam Koçu - İlişki Aile Danışmanı, Eğitimci, İş İnsanı Yasemin Gazanker, ”İnci Sözcük Open Stage”in ikinci gecesi "Open Stage Awards 2023"te "Sosyal Sorumlulukta Öncülük Ödülü’ne layık görüldü.

Yasemin Gazanker’e anlamlı ödül

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden "Khum Akademi"nin kurucusu Yaşam Koçu - İlişki Aile Danışmanı, Eğitimci, İş İnsanı Yasemin Gazanker, iki yıldır yeni iş yatırımı için İstanbul ve Kastamonu arasında mekik dokuyor.

Yasemin Gazanker’e anlamlı ödül

Bu yıl Banu Noyan organizasyonuyla üçüncüsü gerçekleştirilen moda ve tekstil sektörünün önemli etkinliklerinden "İnci Sözlük Open Stage"in ilk gecesinde Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen "100. Yıl 100 Şapka Defilesi" düzenlendi.

Yasemin Gazanker’e anlamlı ödül
Yasemin Gazanker'in de destek verdiği gecede, Kastamonu Belediyesi himayesinde, Kastamonu Valiliği Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde 100 şapka sergilendi.

Yasemin Gazanker’e anlamlı ödül

Yıllar içinde başarılı iş hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen Gazanker ”İnci Sözcük Open Stage”in ikinci gecesi "Open Stage Awards 2023"te (Sektörlerinin Başarılı İsimleri) "Sosyal Sorumlulukta Öncülük Ödülü’ne layık görüldü.

Yasemin Gazanker’e anlamlı ödül

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