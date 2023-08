Sezonun sonuna yaklaşıldığı şu günlerde Bodrum da son sahnesini alan Yaşar yine her zamanki gibi mekanı doldurdu. Bir hafta önceden rezervasyonları dolduran Yaşar, sold out yaptı. Sanatçının Bodrum’daki final gecesini izlemeye gelen misafirler her zamanki gibi nostalji dolu bir gece yaşadılar. 80-90’ların unutulmaz efsane olmuş parçalarını kendine özgü yorumuyla seslendiren Yaşar kendisini dinlemeye gelenleri hayran bıraktırdı.

