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Yaşamın yeni MOD'uyla tanışın

Diyetisyen Prof. Dr. Barış Öztürk, bilimsel araştırmaları ve klinik deneyimleri ışığında hazırladığı yeni kitabı "Metabolik Otofaji Diyeti" (MOD) hayatınıza yeni bir sayfa açacak...

Yaşamın yeni MOD'uyla tanışın

Sağlıklı bir yaşam ile kilo vermek, günümüzde birçok bireyin hedeflediği önemli bir konsept. Ancak genel sağlığımızı etkileyen fizyolojik süreçlerin karmaşıklığı, bu hedefe nasıl ulaşacağımız konusunda bize rehberlik edebilecek bilimsel yaklaşımları zorunlu kılıyor.

Yaşamın yeni MOD'uyla tanışın
SAĞLIKLI VE KALICI KİLO VERMEK ARTIK MÜMKÜN
Diyetisyen Prof. Dr. Barış Öztürk, bilimsel araştırmaları ve klinik deneyimleri ışığında hazırladığı yeni kitabı "Metabolik Otofaji Diyeti" (MOD) hayatınıza yeni bir sayfa açacak... Prof. Dr. Öztürk, "Günümüzün en büyük sorunu obezite ve yanlış diyet. Birçok kişi, ideal kiloya ulaşmanın, enerjik hissetmenin ve zihinsel berraklığın peşinde koşuyor. Bilimsel araştırmaların ışığında herkese rehber olacak MOD Metabolik Otofaji Diyeti kitabımı çıkarttım. MOD genel sağlığınızı ve kilo yönetimini optimize etmek için bilimsel bir temele dayanarak hazırlanmış bir yaklaşımdır. MOD, metabolizmanın uyumlu ritimlerini düzenleyen bir şef olarak ortaya çıkıyor. Bu süreç, metabolik motorlarımıza ince ayar yapma gücünü kullanarak, enerji harcamamızı artırıyor, etkili kilo kaybını teşvik ediyor ve kalıcı bir canlılık sağlıyor" diye konuştu...

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