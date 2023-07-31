Yasak Elma'nın Zeynep'i Sevda Erginci en çok zorlandığı sahneyi açıkladı

Son olarak Yasak Elma dizisinde Zeynep karakteriyle izleyici karşısında olan Sevda Erginci, MAG dergisine konuştu.



Oyuncu, "Çok iyi yazılmış sahneleri oynarken çok zorlanıyorum ama bir yandan da müthiş iyi hissediyorum" dedi.

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