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Yasak Elma'nın Zeynep'i Sevda Erginci en çok zorlandığı sahneyi açıkladı

Yasak Elma'nın Zeynep'i Sevda Erginci en çok zorlandığı sahneyi açıkladı. İşte haberin detayları...

Yasak Elma'nın Zeynep'i Sevda Erginci en çok zorlandığı sahneyi açıkladı

Son olarak Yasak Elma dizisinde Zeynep karakteriyle izleyici karşısında olan Sevda Erginci, MAG dergisine konuştu.

Yasak Elma'nın Zeynep'i Sevda Erginci en çok zorlandığı sahneyi açıkladı
Oyuncu, "Çok iyi yazılmış sahneleri oynarken çok zorlanıyorum ama bir yandan da müthiş iyi hissediyorum" dedi.

Yasak Elma'nın Zeynep'i Sevda Erginci en çok zorlandığı sahneyi açıkladı

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