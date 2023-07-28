 Sevda Erginci makyajsız görüntülendi

Sevda Erginci, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Önceki gün gerçekleşen bir ödül töreninde 'En Güzel Göz Ödülü'ne layık görülen oyuncu, kombiniyle dikkat çekti. Sorular karşısında Erginci, "Çok acelem var. Sonra konuşuruz" dedi. Oyuncunun makyajsız hali dikkat çekti.

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