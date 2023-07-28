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Sevda Erginci makyajsız görüntülendi

Sevda Erginci makyajsız görüntülendi. İşte detaylar...

Sevda Erginci makyajsız görüntülendi

Sevda Erginci, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Sevda Erginci makyajsız görüntülendi

Önceki gün gerçekleşen bir ödül töreninde 'En Güzel Göz Ödülü'ne layık görülen oyuncu, kombiniyle dikkat çekti. Sorular karşısında Erginci, "Çok acelem var. Sonra konuşuruz" dedi. Oyuncunun makyajsız hali dikkat çekti.

Sevda Erginci makyajsız görüntülendi

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