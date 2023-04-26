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Yasak Elma'nın Doktor Selim'i Emre Kızılırmak en çok zorlandığı sahneyi açıkladı

Ünlü oyuncu Emre Kızılırmak, yeni projesi müjdesi verdi. Son olarak Yasak Elma'da oynayan ünlü oyuncu, en zor sahnesini açıkladı. İşte detaylar...

Yasak Elma'nın Doktor Selim'i Emre Kızılırmak en çok zorlandığı sahneyi açıkladı

Emre Kızılırmak, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Yasak Elma'nın Doktor Selim'i Emre Kızılırmak en çok zorlandığı sahneyi açıkladı
Oyuncu, "İstanbul arabayla çekilmez olduğu için motosiklete geçtim. Motosiklete başlayınca insanın daha çok dışarı çıkası geliyor. 8-9 senedir motosiklet kullanıyorum. Motosiklet vazgeçilmezim oldu. Çünkü arabayla bir yerden bir yere gidilmiyor" dedi. Kızılırmak, "Motosiklet kullanmak tehlikeli değil mi?" sorusuna, "Tehlike var. Tehlikenin var olduğunun farkında olduğunuz için daha dikkatli oluyorsunuz. Arabada bazen algınızı dağıtacak şeyler oluyor. Motosiklet de algınız sürekli açık olmanız gerekiyor" yanıtını verdi.

 Yasak Elma'nın Doktor Selim'i Emre Kızılırmak en çok zorlandığı sahneyi açıkladı

Kızılırmak, "Motosikletimle aşk yaşıyorum" dedi.

Yasak Elma'nın Doktor Selim'i Emre Kızılırmak en çok zorlandığı sahneyi açıkladı
"AKSİYON DOLU FİLM"
Bir sinema filmine başladığını söyleyen Kızılırmak, "Can Evrenol'nun projesi... Mayısın ilk haftası çekimleri bitecek. Aksiyon ve vahşet dolu bir film. Sinema salonlarında olacak. Dün gece oynadığım sahne, hayatımdaki en zor sahnelerden biriydi. Aksiyonlu ve içinde birçok şey vardı. O sahneler biraz konuşabilir. Daha çok konuşulacak sahnelerimiz de var" ifadelerini kullandı.

Yasak Elma'nın Doktor Selim'i Emre Kızılırmak en çok zorlandığı sahneyi açıkladı

 

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