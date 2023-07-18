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Yapı Kredi bomontiada Avlu’da “TV+ ile Açık Havada Sinema” keyfi başlıyor

Yapı Kredi bomontiada “Açık Havada Sinema” serisi bu yıl 18 Temmuz’da dijital TV platformu TV+ iş birliği ile başlıyor. TV+ arşivindeki filmden oluşan seçki, Eylül ayına kadar her Salı saat 21:00’da Avlu’da sinemaseverler ile buluşacak.    

Yapı Kredi bomontiada Avlu’da “TV+ ile Açık Havada Sinema” keyfi başlıyor

TV+ ile Açık Havada Sinema serisi 18 Temmuz Salı akşamı, başrolünde Milles Teller’in olduğu; bateri çalan genç bir müzisyenin zorlu öyküsünü anlatan, çeşitli festivallerde 100’den fazla adaylığı da olan Oscar ödüllü Whiplash ile başlıyor. Etkinliğin Temmuz takvimindeki bir diğer filmi ise Joaquin Phoenix’in başrolde olduğu Oscar’da en iyi özgün senaryo ödülünü alan romantik, bilim-kurgu filmi Her. 

Yapı Kredi bomontiada Avlu’da “TV+ ile Açık Havada Sinema” keyfi başlıyor

Ağustos’ta, 2015 Uluslararası Berlin Film Festivali’nde 3 ödülü birden kucaklayan Victoria, 2 Oscar'lı yıldız Cate Blanchett’in 13 farklı karakteri canlandırdığı Manifesto ve Margot Robbie’nin başrolde olduğu ve Oscar’da en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan I, Tonya ile Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Kim Basinger gibi ünlü isimleri buluşturan aksiyon-komedi filmi The Nice Guys seyirciyle buluşacak.  

 

Yapı Kredi bomontiada Avlu’da “TV+ ile Açık Havada Sinema” keyfi başlıyor

Eylül ayının ilk haftasında ise Jake Gyllenhaal ve Anne Hathaway’in başrolde olduğu romantik- komedi Love & Other Drugs ile devam edecek seri, 12 Eylül’de ünlü bir piyanistin ve şoförünün konser turundaki hikâyesini konu edinen; 3 Oscar’lı ‘En İyi Film’ ödülüne sahip Green Book (Yeşil Rehber) filmiyle ile yaza veda edecek. 

TV+ ile Açık Havada Sinema etkinlik programı şöyle:

 

18 Temmuz 

Whiplash

25 Temmuz 

Her

01 Ağustos

Victoria

08 Ağustos

Manifesto

15 Ağustos

I, Tonya

22 Ağustos

The Nice Guys

05 Eylül

Love & Other Drugs

12 Eylül

Green Book 

 

 

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