  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

“Yanlış anlaşılmasın ablam değil annem”

Başarılı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz gün annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile birlikte Cem Adrian konserinde görüntülendi. Annesi ile benzerliği üzerine Kalaycıoğlu, “Bazen bana küçük Zuhal diyorlar, abla kardeş olarak da karıştırıyorlar” dedi.

“Yanlış anlaşılmasın ablam değil annem”

İlk defa Cem Adrian konserine geldiğini belirten Aleyna Kalaycıoğlu, en sevdiği şarkının "Kül" olduğunu belirtip, anne-kız "Bugün ağlayacağız galiba." diye espri yaptı.

“Yanlış anlaşılmasın ablam değil annem”

Annesi, Aleyna'nın arabesk bir şarkı yapmasını istediğini ifade ederek, “Ben istiyorum, yeni jenerasyon istemiyor.” şeklinde konuştu. İlk defa arabesk bir şarkı yapacağı için heyecanını dile getiren Aleyna Kalaycıoğlu, “Büyük bir kitlenin beğeneceği bir şarkı olacak.” dedi. 

“Yanlış anlaşılmasın ablam değil annem”

Zuhal Hanım’a Aleyna’nın en sevdiği parçası sorulduğunda, “Bana Cevap Ver” olduğunu ve o şarkıyı arabada en az üç kez dinlediğini belirtti. “Beraber bir düet gelir mi” sorusu üzerine Zuhal Kalaycıoğlu, “Hayır, ben Karadenizliyim, o yüzden olmaz.” diyerek esprili bir yanıt verdi.

Yazın çalışmaktan tatil yapamadığını belirten Aleyna Kalaycıoğlu, tatil planlarını önümüzdeki seneye ertelediğini ifade etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İsrail' in Filistin'e saldırısı sinemaya taşınıyor
  Kültür - Sanat

İsrail' in Filistin'e saldırısı sinemaya taşınıyor

Serkan Tınmaz ve Mavi Gri’den müzikal sürpriz
  Magazin

Serkan Tınmaz ve Mavi Gri’den müzikal sürpriz

3.5 aylık hamile olan Zeynep Sever Demirel hamilelik sürecini anlattı!
  Magazin

3.5 aylık hamile olan Zeynep Sever Demirel hamilelik sürecini anlattı!

Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a romantik doğum günü mesajı!
  Magazin

Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a romantik doğum günü mesajı!

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı rolü gereği güvenlik kostümü giyince eğlenceli anlar yaşandı!
  Magazin

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı rolü gereği güvenlik kostümü giyince eğlenceli anlar yaşandı!

Dr. Ender Saraç: Kendime değil evladıma üzüldüm
  Magazin

Dr. Ender Saraç: Kendime değil evladıma üzüldüm