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Yağmur Yüksel suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı!

Yağmur Yüksel suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı! İşte detaylar...

Yağmur Yüksel suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı!

'Kan Çiçekleri' dizisinde Dilan karakterini canlandıran Yağmur Yüksel, hakkında hakaret içerikli kötü yorumlar yapan kişiler için suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

  Yağmur Yüksel suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı!

Oyuncu, Instagram'dan açıklama yaptı.

  Yağmur Yüksel suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı!

Yüksel, "Son zamanlarda şahsıma yönelik sadece basit bir şekilde hakaret olarak nitelendirilemeyecek söylem ve sözlere hayretle, üzülerek şahit olmaktayım. Bu süreçte kalplerin ne kadar kötüleşebileceğini gördükçe yüzümü iyi kalplere ve sevenlerime çevirdiğimi bilmenizi isterim. Bununla beraber tüm bu hakaretlere karşı avukatım Volkan Alkılıç aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerimiz nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı; tüm bu yapılanların Türk yargımız nezdinde cezasız kalmayacağına inancımla kamuoyuna saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı.

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