Yağmur Tanrısevsin'e Hırsız Şoku

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yağmur Tanrısevsin dün akşam kabus dolu bir gece yaşadı.

Başarılı oyuncunun geçen ocak ayında Vouge dergisi için de çekim yaptığı Akatlar’daki seramik atölyesine hırsız girdi. Tanrısevsin hemen polise haber verdi.

Güvenlik alarmının uyarısı üzerine atölyesine koşan Tanrısevsin karşılaştığı manzara karşısına şoke oldu. Hırsız ünlü oyuncunun atölyesinin otantik tahta kapısını kırarak içeri girmişti. Polis olay yerinde inceleme başlattı. Yağmur Tanrısevsin seramik atölyesindeki eşyalar çok ağır olduğu için hırsızların önemli bir şey çalamadan olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

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