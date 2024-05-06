Volkan Konak: Kadına zulmeden bizden değildir

Muhteşem geceye Karadeniz müziğinin dillere pelesenk olan ezgileri ile başlayan Konak, sevilen şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.



Türk kadınlarının zekası ve zerafeti başta olmak üzere bir çok özelliği ile dünyada önemli bir yerde olduğunu dile getiren Konak, ‘’Tanrı’nın armağanı kadınlarımıza zulmeden bizden değildir. Varsa çevrenizde bu tabiatta biri, kesin selamı sabahı... Günahıda vebalide benim boynuma’’ dedi ve büyük alkış aldı… İki saat süren programını alkışlar eşliğinde noktalayan başarılı sanatçı Volkan konak, yoğun istek üzerine sahneye geri dönerek bis yaptı.

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