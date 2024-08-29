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Volkan Konak Bodrum’da muhteşem bir geceye imza attı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, geçtiğimiz  akşamı Bodrum Türkbükü’nde bulunan Üzüm Kızı sahnesinde hayranlarıyla buluştu. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı, yine kendine özgü yorumu ve enerjisiyle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Volkan Konak Bodrum’da muhteşem bir geceye imza attı

Volkan Konak, güçlü sesi ve duygusal yorumuyla Karadeniz türkülerini seslendirirken, zaman zaman dinleyicilerle kurduğu sıcak diyaloglar da gecenin keyfini artırdı. Sanatçı, repertuarında yer verdiği sevilen eserleriyle adeta müzik ziyafeti sundu.

Volkan Konak Bodrum’da muhteşem bir geceye imza attı

Yoğun bir katılımın olduğu gecede, dinleyiciler Volkan Konak’ın her bir şarkısına coşkuyla eşlik etti. Konak, gece sonunda dinleyicilerden aldığı yoğun alkışlar ve sevgi gösterileriyle sahneden ayrıldı. Bu unutulmaz performans, Bodrum'un yaz gecelerine damga vurdu.

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