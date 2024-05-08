Velavit kadınların cildine özel yeni formülünü tanıttı

Pelin Kaya ev sahipliğinde Ulus 29’da gerçekleşen etkinlikte cemiyet ve Influencer dünyasından birçok isim yer aldı. Longevity Uzmanı Dr. Ayşegül Çoruhlu ürün içeriği, kullanım avantajları ve menopoz döneminin kadınlar üzerindeki etkisi hakkında katılımcılara değerli bilgiler sundu.

Etkinliğe; Aslı Şen, Arzu Kunt, Begüm Özer, Burcu Şendir, Demet Şener, Pınar Tezcan, Melis Ağazat, Hacer Pala, Özlem Avcıoğlu, Güler Doğan, Aslıhan Doğan Turan, Narod Çetinkaya, Feryal Gülman, Saba Tümer, Nergis Pekuysal, Mihre Mutlu gibi isimler katıldı.

Ayşegül Çoruhlu, “Menopoz, kadınlar için doğal bir süreç olup yaşlanma belirtisi olarak algılanmamalıdır. Menopozun etkileriyle baş etmek için bilinçli bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Menopozun etkilerini inkar etmek yerine, cildin sağlığı için gerekli önlemler alınmalıdır. Yaşlanma sürecinde, vücut kendini yenileme yeteneği azalabilir. Bu nedenle, hayat boyu kilo değişiklikleri yaşanmamış olsa bile, zamanın izleri vücutta beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzının bir yansıması olarak görülebilir. Menopoz sonrasında, özellikle şeker hasarı gibi etkilerle karşılaşmak kaçınılmazdır. MNP Collagen içeriğinde bulunan Hidrolize Kolajen Peptidleri, Glisin, E vitamini, L-Karnosin, Hyaluronik asit ve İzlanda yosunu gibi unsurlar sayesinde, cildin kolajen ihtiyacını karşılarken özellikle L-karnosin sayesinde şekerin yarattığı kolajen yıkımını engellemeye yardımcı olur. Bu bileşenler, glikozilasyon hasarını önleyerek cildin sağlıklı ve genç kalmasını sağlar.” diye belirtti.

SAĞLIK YOLCULUĞUNDA KADINLAR İÇİN YENİ ADIM

Bu yenilikçi formül, içerisinde Hidrolize Kolajen Peptidleri, Glisin, E vitamini, L-Karnosin, Hyaluronik asit ve İzlanda yosunu gibi değerli bileşenleri barındırarak menopoz dönemi kadınlarının genel vücut sağlığına yönelik kapsamlı bir destek sunuyor.

Bu özel formülasyon, kadınların yaşam kalitesini artırmayı ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olmayı hedefliyor. MNP Collagen, kadınların menopoz döneminde karşılaştıkları sağlık sorunlarına çözüm sunarak Velavit’in sağlık ve mutluluk odaklı misyonunu güçlü bir şekilde yansıtmayı hedefler.

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