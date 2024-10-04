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Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin

Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin. İşte detaylar...

Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin

Başarılı oyuncu Veda Yurtsever, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Biruni Üniversite Hastanesi’nde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesine katılarak, kadınlara önemli bir mesaj verdi.

 Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin

Ablasının da meme kanserini erken teşhis sayesinde yendiğini paylaşan Yurtsever, tüm kadınlara önemli bir uyarıda bulundu: “Kontrollerinizi ihmal etmeyin, erken teşhis hayat kurtarır.”

 Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin

Başarılı oyuncu Veda Yurtsever, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Biruni Üniversite Hastanesi’nde düzenlenen sosyal sorumluluk projesine katılarak erken teşhisin önemine dikkat çekti. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert’in de yer aldığı etkinlikte, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekildi.

 Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin

ABLAM DA KANSERİ YENDİ
Ablasının da meme kanserine yakalandığını ve erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştuğunu belirten oyuncu Veda Yurtsever, sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

 Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin

“Korkularınıza ‘veda’ edin, kontrollerinizi ihmal etmeyin” diyerek sözlerine başlayan Yurtsever, şunları söyledi: “Ablama birkaç yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Hemşire olduğu için vücudundaki değişikliği fark etti ve erken müdahaleyle hastalığın üstesinden geldi.

Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin
Bazen küçük bir hastalık bile geç teşhis nedeniyle ölüme yol açabilir, ama yüksek riskli bir hastalık bile erken teşhisle hayatınızı kurtarabilir. Meme kanseri, en kolay tedavi edilebilen kanser türlerinden biri. Mutlaka yılda bir kez mamografi çektirin.”

 

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