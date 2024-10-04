 Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin

Başarılı oyuncu Veda Yurtsever, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Biruni Üniversite Hastanesi’nde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesine katılarak, kadınlara önemli bir mesaj verdi.

Ablasının da meme kanserini erken teşhis sayesinde yendiğini paylaşan Yurtsever, tüm kadınlara önemli bir uyarıda bulundu: “Kontrollerinizi ihmal etmeyin, erken teşhis hayat kurtarır.”

Başarılı oyuncu Veda Yurtsever, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Biruni Üniversite Hastanesi’nde düzenlenen sosyal sorumluluk projesine katılarak erken teşhisin önemine dikkat çekti. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert’in de yer aldığı etkinlikte, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekildi.

ABLAM DA KANSERİ YENDİ

Ablasının da meme kanserine yakalandığını ve erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştuğunu belirten oyuncu Veda Yurtsever, sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

“Korkularınıza ‘veda’ edin, kontrollerinizi ihmal etmeyin” diyerek sözlerine başlayan Yurtsever, şunları söyledi: “Ablama birkaç yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Hemşire olduğu için vücudundaki değişikliği fark etti ve erken müdahaleyle hastalığın üstesinden geldi.



Bazen küçük bir hastalık bile geç teşhis nedeniyle ölüme yol açabilir, ama yüksek riskli bir hastalık bile erken teşhisle hayatınızı kurtarabilir. Meme kanseri, en kolay tedavi edilebilen kanser türlerinden biri. Mutlaka yılda bir kez mamografi çektirin.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.