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Uzman Estetisyen Duygu Es: Kozmetik zamlarına çözüm kalıcı makyaj

Kadınların vazgeçilmezi, güzellik ürünlerinde zam yağmuru devam ediyor. Geçen yıla oranla yüzde 200 artan kozmetik ürünler sonrasında, kadınlar çözümü kalıcı makyajda buldu.

Uzman Estetisyen Duygu Es: Kozmetik zamlarına çözüm kalıcı makyaj

Uzman estetisyen Duygu Es, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"En ucuz ruj 150 lira oldu. Pudra ve maskaraların yanına dahi yaklaşılmıyor. Artan fiyatlardan sonra kadınlar kalıcı makyaja daha çok rağbet etmeye başladı. Kalıcı makyaj hem zamandan hem de bütçeden tasarruf sağlıyor. Kadınlar genellikle dudak renklendirme, dipliner ve microblading tercih ediyor. Kalıcı makyajın ömrü en az 1 yıl. 1 yıl boyunca hem makyaj malzemelerine para harcamıyorlar. Ayrıca dudak renklendirmenin bir güzel tarafı da var; dudak simetrisi bozuk olan, dudak etrafında renk kaybı olan kişilere dudak çerçevesinin ve dudak renginin daha belirgin olmasını sağlıyor."

Uzman Estetisyen Duygu Es: Kozmetik zamlarına çözüm kalıcı makyaj

 

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