Usta oyuncu Nevra Serezli “Veda” oyunundaki dansı ile konuşuluyor

Rolü gereği sahnedeki dansı ile dikkat çeken oyuncu tiyatro ile geçen yıllarına rağmen etkili zinde, enerjik olmasının sırrını şöyle açıklıyor. “Bu dans sahnesi için özellikle bir şey yapmıyorum. Genetik ve bünyesel özelliğim diyebilirim. Beni yakından tanıyanlar bilir, ekstra enerji hapı ya da içecek kullanmam. Aşırı vitamin almaya da inanmam. Fakat bence iyi uyku, hayata güzel bakmak ve mesleğinle ve ailenle mutlu olmak, zaten insanı mutlu eder. İnsan mutlu olunca her şeyi elde edebilir." diyor.

“VEDA OYUNU” 1 MART’TA AKM’DE

Türkiye’de turneye çıkmaya hazırlanan Veda oyunu 22 Şubat Ankara, 23 Şubat Mersin, 24 Şubat Adana, 25 Şubat Gaziantep, 26 Şubat Urfa, 27 Şubat Diyarbakır, 29 Şubat Yalova’da tiyatro severlerle buluşacak. Turne sonrası 1 Mart’ta oyun Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk kez sahnelenecek.

“Veda” oyunda’nın oyuncu kadrosu: Nevra Serezli, Aziz Sarvan, Leyla Feray, Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Zeynep Sevi Yılmazkapan, Alişan Özkan, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu.

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