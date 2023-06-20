Ünlüler Bağcılar’a ayak bastı

İstanbul'un Bağcılar semtine hiç gitmemiş olan Mehmet Ali Erbil, Nuri Alço, Özge Ulusoy ve Tuğba Özay “İyi ki gelmişiz. Buranın halkının sıcaklığını hissettik. Neden daha önce gelmediğimize kendi kendimize kızdık” dediler.

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