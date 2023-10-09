  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu'ndan itiraf: Ciddi anlamda 2-3 sapığım var

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu'ndan itiraf. İşte detaylar...

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu'ndan itiraf: Ciddi anlamda 2-3 sapığım var

Simge Fıstıkoğlu, kişisel kanalında özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Yapılan anketlerde özel hayatı en çok merak edilen isimlerin başında gelen ekranların başarılı ismi Simge Fıstıkoğılu, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Genelde ketum bir insan olduğunu söyleyen Fıstıkoğlu, kendisini anlatmayı sevmediğini belirtti. “Biraz da güvenlik kaygım var” diyen Simge Fıstıkoğlu, “iki üç tane ciddi anlamda sapığım var. Zaman zaman uzaklaştırma kararı aldırıyorum ama süresi dolunca atağa geçebiliyorlar” derken, gece bülteni yaptığı dönemde başından geçen can sıkıcı bir olayı da takipçileriyle paylaştı.

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu'ndan itiraf: Ciddi anlamda 2-3 sapığım var

PEDOFİLİ GİBİ BİR GERÇEK VAR
Sosyal medyadaki paylaşımlarında çok dikkatli davranan Fıstıkoğlu, çocuklarının yüzünü paylaşmamasını ise; “Pedofili gibi bir gerçek var. Çocuklarımın yüzünü göstermemeye çalışıyorum. Hayatım haberle geçtiği için öyle kötü olaylar görüyorum ki… Bu sebeple ne evimi, ne olduğum yeri, ne arabamı, ne de çocuklarımı paylaşıyorum" dedi.

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu'ndan itiraf: Ciddi anlamda 2-3 sapığım var

EŞİMLE NE ZAMAN FOTOĞRAF PAYLAŞSAM, AKŞAMA KAVGA ÇIKIYOR!
Babasının ölümünü hala kabullenemediğini söyleyen ve “babamın gidişi hayatımın dönüm noktası” diyen başarılı televizyoncu, tam insanlara güvenini kaybettiği, kabuğuna çekildiği bir dönemde eşiyle tanıştığını ve “iyi insanlar da varmış” diyerek eşiyle hayatını birleştirdiğini söylüyor. Eşi Emir Tavukçuoğlu ile ne zaman sosyal medyada resim paylaşsa, akşam kavga ettiklerini de söyleyen Fıstıkoğlu, nazara fazlasıyla inandığının da altını çiziyor.

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu'ndan itiraf: Ciddi anlamda 2-3 sapığım var

HER SAVAŞA GİRMEYE GEREK YOKMUŞ
Dünden bugüne, evlilik öncesi ve sonrası, çocuklarının dünyaya gelmesiyle hayatındaki değişikliklere de değinen Fıstıkoğlu; “Eskiden çok gözü karaydım ama artık eskisi gibi değilim. Tedbirli, temkinli bir insan oldum. Her savaşa girmeye gerek yokmuş. Yanlış anlaşılmasın ama paranın da kıymetini anladım. Çocuklarım var, onların geleceği, okulu, eğitimi var. Benim herhangi bir zevkimden, onların eğitimi, okulu, geleceği çok daha önemli” diyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sıla'yı Kıbrıs konserinde sürpriz bir isim izledi!
  Magazin

Sıla'yı Kıbrıs konserinde sürpriz bir isim izledi!

Gökhan Özen milyonlarca TL'den vazgeçip dava açıyor
  Magazin

Gökhan Özen milyonlarca TL'den vazgeçip dava açıyor

Gülben Ergen, Taha Duymaz'ı unutmadı 
  Gündem

Gülben Ergen, Taha Duymaz'ı unutmadı 

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın ayrıldığı iddia edilmişti! Gülseren Ceylan'dan fotoğraflı cevap!
  Magazin

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın ayrıldığı iddia edilmişti! Gülseren Ceylan'dan fotoğraflı cevap!

Ünlü oyuncu Wilma Elles anne oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu Wilma Elles anne oldu

Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu
  Magazin

Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu