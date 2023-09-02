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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile aşka geldi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile aşka geldi İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile aşka geldi

Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajer Tolga Akış ile Temmuz 2021'de Alaçatı'da gerçekleşen törenle hayatını birleştirmişti. Evliliği yürütemeyen çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Zeynep Bastık, konser arası tatil için rotayı kısa süreliğine Çeşme’ye çevirdi. Sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile beraber bir plaja giden şarkıcı, tek başına denizin keyfini çıkardıktan sonra gün boyu locada aşk tazeledi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile aşka geldi
SARMAŞ DOLAŞ UZANDILAR

Erkek arkadaşıyla birlikte sarmaş dolaş gölgede uzanıp dinlenen Bastık, hem telefonla oynadı hem de kitap okudu. Gün içerisinde bir daha denize girmeyen Zeynep Bastık, günü bitirmeden mekandan ayrıldı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile aşka geldi

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