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Ünlü şarkıcı Zerrin Özer’den 14 yıl sonra yeni albüm

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer'den 14 yıl sonra yeni albüm... İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer’den 14 yıl sonra yeni albüm

Kariyerinin 48’inci yılını kutlayan Zerrin Özer son dönemde uzun aralıklarla çıkardığı teklilerle sevenleriyle buluşmaya devam etmişti. Özer 2009’da yayınladığı ‘Emanet’ten bu yana ilk kez bir albüm için stüdyoya girdi.

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer’den 14 yıl sonra yeni albüm
Türk pop müziğinin efsane ismi Zerrin Özer 2009’da son albümü ‘Emanet’i çıkarmış, ardından kariyerine uzun aralıklarla yayınladığı teklilerle devam etmişti. Zerrin Özer tam 14 yıl sonra tekrar bir albüm için girdiği stüdyoda ünlü iletişimci Özgür Aras ile buluştu.

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer’den 14 yıl sonra yeni albüm
Dinamik ve popüler müziğin trendlerini yakalayan bir albüm yaptığını söyleyen Zerrin Özer, “Z kuşağı ve bizim kuşak bu yaz benim şarkılarımla beraberiz” dedi. Özer, Mustafa Arapoğlu ile yaptığı şarkıları, meslek hayatına ilk defa kendisi ile çalışarak başlayan Özgür Aras’a dinletti. Stüdyoda ziyaret ettiği Zerrin Özer ile bir karesini sosyal medyada paylaşan Özgür Aras “Stüdyoda Zerrin Özer ile olmayı özlemişim. Şarkılarına bayıldım. Hele bir çıkış parçası var ki herkesi dans ettirecek. Şarkıların sahibi Mustafa Arapoğlu’yla da tanıştım. Şarkıların sözleri dilimde” dedi.

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