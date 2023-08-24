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Zerrin Özer'den Z kuşağı açıklaması

Ünlü sanatçı Zerrin Özer'den Z kuşağı açıklaması... İşte detaylar...

Zerrin Özer'den Z kuşağı açıklaması

Zerrin Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği Grand Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Basit Numarlar’ şarkısıyla zirveye oturdu. Zerrin Özer, yeni çalışmasıyla birlikte Türkiye ve Azerbaycan’da trendlere ki yerini aldı. Bir çok dijital platformda müzik listelerinin başına oturan ‘Basit Numaralar’ çalışması son günlerin en çok dinlenen şarkısı oldu.

Zerrin Özer'den Z kuşağı açıklaması
Özer ,şarkısının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirip izleyen ve dinleyen herkese teşekkür etti. Özer, "Z kuşağını yakalamak istediğimi söylemiştim. Umduğum gibi de oldu. Şu an tüm kuşaklar beni dinliyor" dedi.

Zerrin Özer'den Z kuşağı açıklaması

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