Zerrin Özer’den ‘Basit Numaralar’

Sanatçı Zerrin Özer, ”Basit Numaralar isimli yeni şarkımla artık geri döndüm. Çok farklı tarzda bir Zerrin Özer ile hem sevenlerimin hem de Z kuşağının karşısında olacağım. İlerleyen şarkılarımda beni rap yaparken bile göreceksiniz. Bundan sonra hep birlikteyiz “ dedi.
Basın mensuplarıyla bir ayaya geldiği için çok mutlu olduğunu da dile getiren Özer, “Özlemişim “ ifadesini kullandı. Zerrin Özer, şarkısının kutlamasını ise kendisi için hazırlanan üzerinde fotoğrafının olduğu pastayı kesere yaptı.
Yorumlar (0)