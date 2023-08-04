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Zerrin Özer’den ‘Basit Numaralar’

Türk pop müziğinin Diva’sı Zerrin Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan ‘Basit Numaralar’ isimli yeni şarkısının tanıtımını gerçekleştirdi. Uzun bir aranın ardından müziğe geri dönen Zerrin Özer, tanıtımda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Zerrin Özer’den ‘Basit Numaralar’

Sanatçı Zerrin Özer, ”Basit Numaralar isimli yeni şarkımla artık geri döndüm. Çok farklı tarzda bir Zerrin Özer ile hem sevenlerimin hem de Z kuşağının karşısında olacağım. İlerleyen şarkılarımda beni rap yaparken bile göreceksiniz. Bundan sonra hep birlikteyiz “ dedi.

Zerrin Özer’den ‘Basit Numaralar’

Basın mensuplarıyla bir ayaya geldiği için çok mutlu olduğunu da dile getiren Özer, “Özlemişim “ ifadesini kullandı. Zerrin Özer, şarkısının kutlamasını ise kendisi için hazırlanan üzerinde fotoğrafının olduğu pastayı kesere yaptı.

Zerrin Özer’den ‘Basit Numaralar’

 

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