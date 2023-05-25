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Ünlü şarkıcı Simge Sağın yaz sezonunu açtı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, yaz sezonunu açtı. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Simge Sağın yaz sezonunu açtı

Birçok hit şarkıya imza atan Simge, 5 yıl sonra tekrar patlayan ‘Aşkın Olayım’ ve son şarkısı ‘Harcandıkça’ ile listelerin zirvesini zorlarken yaz boyunca Türkiye’nin birçok noktasında konserler verecek. Bu yaz Simge’nin yazı olacak. 2018 çıkışlı albümü “Ben Bazen”in hit'lerinden “Aşkın Olayım”ın 5 yıl sonra tekrar patlamasıyla dijital platformlarda 100 milyon dinlenmeyi geçen Simge son şarkısı “Harcandıkça” ile fırtınalar yaratmaya devam ediyor. Telifmetre, RtvTakip, RadyoTvMetre araştırma şirketlerinin verilerine göre, “Harcandıkça” radyolarda ve TV müzik kanallarında 5 haftadır 1 numarada.

 Ünlü şarkıcı Simge Sağın yaz sezonunu açtı

“Mış mış”, “Üzülmedin mi”, “Prens ve Prenses”, “Yankı”, “Ben Bazen”, “Öpücem”, “Yalnız Başına”, “Sevmek Yüzünden” gibi birçok şarkısıyla daha önce de liste başı olan Simge’nin yaz konseri takvimi şimdiden doldu. Haziran, temmuz ve ağustos ayları için imzaları atan Simge yazı sahnede geçirecek.

 Ünlü şarkıcı Simge Sağın yaz sezonunu açtı

Bu yaz 47 konser verecek olan Simge, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Bursa’da büyük bir şov ekibiyle hazırladığı açık hava konserlerinde hayranlarıyla buluşacak. İşte Simgenin yaklaşan konser tarihleri...

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