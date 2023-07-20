Ünlü şarkıcı Simge Sağın bikisiyle sahne aldı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, konser maratonuna devam ediyor.



Şarkıcı, bir beach'te sahne aldı.



Sağın, siyah bikinisiyle izleyici karşısına çıktı.



Şarkıcı, fit fizğiyle beğeni topladı.

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