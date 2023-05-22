 Ünlü şarkıcı Simge Sağın bikinili pozuyla olay yarattı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Son olarak Harcandıkça şarkısını çıkaran Sağın, yaz sezonunu açtı.

Sahne kombinleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcının, aynı karşısında yaptığı selfie olay yarattı.

Renkli bikinisiyle poz veren Sağın'ın fit fiziği beğeni topladı.

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