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Ünlü şarkıcı Simge Sağın bikinili pozuyla olay yarattı

Sahnede giydiği elbiselerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın bikinili pozu olay yarattı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Simge Sağın bikinili pozuyla olay yarattı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Son olarak Harcandıkça şarkısını çıkaran Sağın, yaz sezonunu açtı.

 Ünlü şarkıcı Simge Sağın bikinili pozuyla olay yarattı

Sahne kombinleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcının, aynı karşısında yaptığı selfie olay yarattı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın bikinili pozuyla olay yarattı

Renkli bikinisiyle poz veren Sağın'ın fit fiziği beğeni topladı.

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