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Ünlü şarkıcı Hadise yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını ilan etti!

Ünlü şarkıcı Hadise yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını ilan etti! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Hadise yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını ilan etti!

Hadise, aşkını Instagram'dan ilan etti. Şarkıcı, 'Esas Oğlan' dizisinin setinde aşk yaşamaya başladığı sevgilisi yönetmen Şenol Sönmez ile ilişkini Instagram'dan paylaştı.

 Ünlü şarkıcı Hadise yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını ilan etti!


Hadise, beraberliğini Ferdi Özbeğen'in 'Satmışım Anasını' şarkısıyla ilk kez ilan etmiş oldu.

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