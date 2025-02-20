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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kahvehaneye gitti!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kahvehaneye gitti! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kahvehaneye gitti!

Aleyna Tilki, kahvehaneye gitti.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kahvehaneye gitti!
Şarkıcı, kahve pozlarını paylaştı.

  Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kahvehaneye gitti!

Tilki, karelerini Istagram'dan yayınladı.

  Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kahvehaneye gitti!

Şarkıcı, ayna selfiesi de yaptı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kahvehaneye gitti! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kahvehaneye gitti!

 

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