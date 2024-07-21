Birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren Delen, çocuklar için yazdığı "Dokunmayın Çocuklara", "Baba" türküsü ve anneler için yazdığı birçok eseri ile tanınmaktadır. Yeni şiiri "Selam Olsun" da dinleyicilerinden tam not almayı başardı.

"DİKENLER İÇİNDE GÜLÜ DERENLERE SELAM OLSUN"

Delen'in yeni şiiri, zorluklar karşısında yılmayan ve sevdiklerine sahip çıkan insanlara bir saygı duruşu niteliğinde. "Dikenler içinde gülü derenlere selam olsun" diyerek, hayatın dikenli yollarında ilerleyenlere bir selam gönderiyor. Bu dize, şiirin temasını güçlü bir şekilde özetliyor.

"MAZLUM KULLARIN SAĞINDA DURANLARA SELAM OLSUN"

Abdurrahman Delen, şiirinde mazlumların yanında duranları ve yoksullara yardım eli uzatanları selamlıyor. "Bir sofra da aç yoksula kuranlara selam olsun" dizeleriyle, merhamet ve dayanışmanın önemine dikkat çekiyor. Bu sosyal mesaj, şairin toplumsal duyarlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

"BÜLBÜLLER ÖTMEZ BAĞINDA"

Şiirin son bölümünde Delen, kendi yaşamına ve hayatın zorluklarına değiniyor. "Abdurrahman son çağında, bülbüller ötmez bağında" dizeleri, ozanın kişisel deneyimlerini ve yaşamının son dönemlerini yansıtıyor. Bu içsel yolculuk, okuyucuları derinden etkiliyor ve düşündürüyor.

Abdurrahman Delen'in Sosyal Mesajı: "Daim Bilip Kadrimizi, Dar Günlerde Halimizi Soranlara Selam Olsun"

Şairin yeni eseri, sadece bir edebi eser olmanın ötesinde, güçlü bir sosyal mesaj taşıyor. Abdurrahman Delen, zor zamanlarda birbirine destek olan insanları ve merhametli davranışları öne çıkararak, toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekiyor. Bu şiir, günümüz toplumuna güçlü bir çağrı niteliğinde.

Abdurrahman Delen'in "Selam Olsun" şiiri, duygusal ve toplumsal mesajlarıyla dinleyicilerini derinden etkileyen bir başyapıt. Şairin kaleminden dökülen bu dizeler, uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

İşte Abdurrahman Delen'in "Selam Olsun" Eserinin Sözleri

SELAM OLSUN

Dikenler içinde gülü

Derenlere selam olsun

Gözümüzden akan seli

Silenlere selam olsun

Daim bilip kadrimizi

Dar günlerde halimizi

Soranlara selam olsun

Köle olmayıp hiç pula

Merhamet eyleyip kula

Bir sofra da aç yoksula

Kuranlara selam olsun

Abdurrahman son çağında

Bülbüller ötmez bağında

Mazlum kulların sağında

Duranlara selam olsun

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