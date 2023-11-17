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Ünlü oyuncular Burgazada'daki etkinlikte boy gösterdi

Ünlü oyuncular Ceren Benderlioğlu, Demet Işıl, Aleyna Çalışkan Burgazada’daki harika organizasyonda boy gösterdi.

Ünlü oyuncular Burgazada'daki etkinlikte boy gösterdi

Dora Magazin, deneyimli denizcilik markası SailGo ile iş birliği yaparak, ünlü oyuncular Ceren Benderlioğlu, Demet Işıl ve Aleyna Çalışkan'ın katılımıyla unutulmaz bir etkinlik düzenledi.

Ünlü oyuncular Burgazada'daki etkinlikte boy gösterdi

Burgaz Ada'da gerçekleşen yelken turu ve şahane öğle yemeği ile dolu dolu geçen etkinlikte, katılımcılar keyifli bir Salı günü yaşadı. Etkinliğe katılan ünlü isimler, denizdeki serüvenin tadını çıkarırken SailGo'nun sunduğu deneyimli ekibin rehberliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Ünlü oyuncular Burgazada'daki etkinlikte boy gösterdi

Tur sırasında dostluklar pekişirken, Burgaz Ada'nın eşsiz manzarası eşliğinde geçen öğle yemeği, etkinliğin unutulmaz anlarından biri oldu. Dora Magazin ve SailGo, bu özel etkinlikle deniz tutkunlarını bir araya getirerek keyifli bir gün geçirmelerine olanak tanıdı. Etkinlik sonunda katılımcılar, yaşadıkları deneyim için teşekkürlerini ileterek ayrıldılar. Bu iş birliği, deniz severler arasında unutulmaz anılar bırakarak adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Ünlü oyuncular Burgazada'daki etkinlikte boy gösterdi

 

 

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