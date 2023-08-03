  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncular aşure dağıttı

Ünlü oyuncular aşure dağıttı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncular aşure dağıttı

Yapımcılığını A Time Medya'nın sahibi Hale Algan'ın üstlendiği 'Başkan' filminin basın toplantısı, çekimlerin gerçekleştiği Tunceli Ovacık'ta yapıldı.

Ünlü oyuncular aşure dağıttı
Algan "Kalıcı işler yapmak üzere bu yola çıktık" dedi. Filmde rol alan Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel ve Salih Kalyon toplantı sonrası Ovacık'ı dolaştı.

Ünlü oyuncular aşure dağıttı

SERVİS YAPTI
Nursel Köse meslektaşı Sevcan Aldatmaz ile aşure dağıtıldığını görünce hemen yardımlarına koştu. Önce çocuklara, sonra yaşlılara servis yaptı. Yorulunca kapının önüne oturarak bir tabak aşüreyi midesine indirdi. Oyuncu, "Burada şahane kadın kooperatifleri var. Kışlık erzağımı onlardan temin edeceğim" dedi. NOT: 'Başkan', kasımda vizyona girecek.

Ünlü oyuncular aşure dağıttı

Büşra Pekin, "Komik film oldu, seyirciler çok eğlenecek" dedi.

Ünlü oyuncular aşure dağıttı

Büşra Pekin Hale Algan, Nursel Köse rol arkadaşı Sevcan Aldatmaz ile bir tabak aşureyi bitirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir'den tuvalet pozu
  Magazin

Demet Özdemir'den tuvalet pozu

Atatürk dizisini kaldırdığı için tepki çeken Disney Plus'tan ilk açıklama geldi
  Magazin

Atatürk dizisini kaldırdığı için tepki çeken Disney Plus'tan ilk açıklama geldi

Süreyya Yalçın Bodrum'da öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu!
  Cemiyet

Süreyya Yalçın Bodrum'da öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu!

Hünkar Göksu 'Manitayla Tango' ile geri döndü
  Güncel

Hünkar Göksu 'Manitayla Tango' ile geri döndü

Gökhan Türkmen ikinci kez Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde
  Magazin

Gökhan Türkmen ikinci kez Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kaslarıyla gündem oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kaslarıyla gündem oldu