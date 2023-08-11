Ünlü oyuncu Taro Emir Tekin Yalı Çapkını dizisine dahil oldu

Yeni sezon çekimleri için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü Yalı Çapkını dizisinde beklenen gelişme yaşandı.

Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Star TV‘nin geçen sezon reytinglerde yüzünü güldüren fenomen dizisinde geçen sezon sonundan beri yalıya gelmesi beklenen Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) torunu karakteri için Taro Emir Tekin‘in adı geçiyordu. Son gelen bilgilere göre Tekin, Yalı Çapkını'yla anlaştı.

Özellikle Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’lu Sadakatsiz dizisiyle gönüllerde taht kuran Taro Emir Tekin, anneannesi Leman Sam ve annesi Şevval Sam‘ın sanat dünyasındaki kaliteli duruşunu aynı başarıyla devam ettirmek için sağlam adımlar atıyor. Tekin, aynı zamanda beyefendiliği kişiliğiyle de çalıştığı setlerde ve yakın çevresinde çok seviliyor.

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