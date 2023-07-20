  Ünlü oyuncu Şılan Makal bikinili poz verdi

Ünlü oyuncu Şılan Makal, geçtiğimiz ay Başakşehir'de oynayan milli futbolcu eşi Şener Özbayraklı ve oğlu Şener ile tekne tatiline gitmişti.



Oyuncu, oğlu Şener ile yeniden tatile çıktı.



Makal, bikinili çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınladı.



Oyuncu oğluyla karesine, "Bu çocuk benim en yakın arkadaşım oldu" diye yazdı.

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