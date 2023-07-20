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Ünlü oyuncu Şılan Makal bikinili poz verdi

Ünlü oyuncu Şılan Makal, bikinili çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Şılan Makal bikinili poz verdi

Ünlü oyuncu Şılan Makal, geçtiğimiz ay Başakşehir'de oynayan milli futbolcu eşi Şener Özbayraklı ve oğlu Şener ile tekne tatiline gitmişti.

Ünlü oyuncu Şılan Makal bikinili poz verdi
Oyuncu, oğlu Şener ile yeniden tatile çıktı.

Ünlü oyuncu Şılan Makal bikinili poz verdi
Makal, bikinili çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınladı.

Ünlü oyuncu Şılan Makal bikinili poz verdi
Oyuncu oğluyla karesine, "Bu çocuk benim en yakın arkadaşım oldu" diye yazdı.

  Ünlü oyuncu Şılan Makal bikinili poz verdi

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