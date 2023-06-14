 Ünlü oyuncu Şilan Makal bikini modasına uydu

Şilan Makal, bikini modasına uydu.

Son dönemde ünlülerin paylaştığı bikini modasına ünlü oyuncu da uydu.



İstanbul Başakşehir'de oynayan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile evlenip, oyunculuğu bırakan Makal, bikinili karelerini yayınladı.

Makal ile Özbayraklı, iki yıl önce oğlu Şener'i kucağına almıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.