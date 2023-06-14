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Ünlü oyuncu Şilan Makal bikini modasına uydu

Ünlü oyuncu Şilan Makal, bikinili çektirdiği kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Şilan Makal bikini modasına uydu

Şilan Makal, bikini modasına uydu.

Ünlü oyuncu Şilan Makal bikini modasına uydu

Son dönemde ünlülerin paylaştığı bikini modasına ünlü oyuncu da uydu.

Ünlü oyuncu Şilan Makal bikini modasına uydu
İstanbul Başakşehir'de oynayan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile evlenip, oyunculuğu bırakan Makal, bikinili karelerini yayınladı.

 Ünlü oyuncu Şilan Makal bikini modasına uydu

Makal ile Özbayraklı, iki yıl önce oğlu Şener'i kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu Şilan Makal bikini modasına uydu

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