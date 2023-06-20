Ünlü oyuncu Şilan Makal tatilde kural bozdu

Şilan Makal, Başakşehir forması giyen milli futbolcu eşi Şener Özbayraklı ve oğlu Şener'le tatile çıktı.



Sosyal medyada eşiyle çok fotoğrafını paylaşmayan oyuncu, tatilden çektirdiği kareleri yayınladı.



Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Makal, tekne tatilinden karelerini paylaştı.



Makal, ailece çektirdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.



Oyuncu, "Bu haftanın" yazarak, mavi kalp emojisi koydu.

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