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Ünlü oyuncu Şilan Makal tatilde kural bozdu

Ünlü oyuncu Şilan Makal, sosyal medyada az paylaştığı eşi Şener Özbayraklı ile karesini tatilde yayınladı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Şilan Makal tatilde kural bozdu

Şilan Makal, Başakşehir forması giyen milli futbolcu eşi Şener Özbayraklı ve oğlu Şener'le tatile çıktı.

Ünlü oyuncu Şilan Makal tatilde kural bozdu
Sosyal medyada eşiyle çok fotoğrafını paylaşmayan oyuncu, tatilden çektirdiği kareleri yayınladı.

Ünlü oyuncu Şilan Makal tatilde kural bozdu
Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Makal, tekne tatilinden karelerini paylaştı.

Ünlü oyuncu Şilan Makal tatilde kural bozdu
Makal, ailece çektirdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu Şilan Makal tatilde kural bozdu
Oyuncu, "Bu haftanın" yazarak, mavi kalp emojisi koydu.

Ünlü oyuncu Şilan Makal tatilde kural bozdu

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