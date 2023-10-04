 Ünlü oyuncu Sercan Badur Amerika'da ameliyat oldu

Bir süredir Amerika'da yaşayan Sercan Badur, ameliyat oldu.

Oyuncu, New York'taki Presbyterian Queens Hospital'da safra kesesi ameliyatı oldu.



Instagram'dan açıklama yapan Badur, "Üzülme safra kesem, beni ilk terk eden sen değilsin. Hala apandisitimi özlüyorum" diye yazdı.

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