  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Sercan Badur Amerika'da ameliyat oldu

Ünlü oyuncu Sercan Badur Amerika'da ameliyat oldu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Sercan Badur Amerika'da ameliyat oldu

Bir süredir Amerika'da yaşayan Sercan Badur, ameliyat oldu.

 Ünlü oyuncu Sercan Badur Amerika'da ameliyat oldu

Oyuncu, New York'taki Presbyterian Queens Hospital'da safra kesesi ameliyatı oldu.

Ünlü oyuncu Sercan Badur Amerika'da ameliyat oldu
Instagram'dan açıklama yapan Badur, "Üzülme safra kesem, beni ilk terk eden sen değilsin. Hala apandisitimi özlüyorum" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Sercan Badur Amerika'da ameliyat oldu

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Calvin Klein sonbahar 2023 koleksiyonu dünya yıldızlarını ağırlıyor
  Moda ve Güzellik

Calvin Klein sonbahar 2023 koleksiyonu dünya yıldızlarını ağırlıyor

Gupse Özay yükselenini yanlış bildiğini söyledi
  Magazin

Gupse Özay yükselenini yanlış bildiğini söyledi

Engin Yüksel acı haberi duyurdu
  Gündem

Engin Yüksel acı haberi duyurdu

Nur Fettahoğlu'ndan makyajsız AVM turu
  Magazin

Nur Fettahoğlu'ndan makyajsız AVM turu

Açılışta ünlüler geçidi
  Magazin

Açılışta ünlüler geçidi

Sefo bazı rap şarkıların içinde 'küfür' olması hakkında konuştu!
  Magazin

Sefo bazı rap şarkıların içinde 'küfür' olması hakkında konuştu!