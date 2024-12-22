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Ünlü oyuncu Selin Genç aşkını ilan etti!

Ünlü oyuncu Selin Genç aşkını ilan etti! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Selin Genç aşkını ilan etti!

Selin Genç'in yeni aşkı ortaya çıktı. Oyuncu, yatçı sevgilisi Onur Alp Erol aşkını ilan etti.

Ünlü oyuncu Selin Genç aşkını ilan etti!
Genç, Kasablanka tatilinden fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak Erol ile sevgili olduğunu duyurdu.

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