Ünlü oyuncu Pelin Uluksar'dan bikinili pozlar

Fenerbahçe'den İngiliz takımı Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Pelin Uluksar, tatilden fotoğraflarını paylaştı.



Oyuncu, tatil anılarını yayınladı.



Uluksar'ın bikinili kareleri beğeni topladı.

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