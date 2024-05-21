 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade tatil sezonunu açtı

'Şahane Hayatım' dizisinde oynayan Nesrin Cavadzade tatil sezonunu açtı.



Ünlü oyuncu mayolu karelerini paylaştı.



Şezlongta uzanan Cavadzade, fit fiziğiyle dikkat çekti.

Oyuncuya beğeni yağdı.

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