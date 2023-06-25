  Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Sefo barıştı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Rapçi Sefo ile oyuncu Melisa Döngel'in ilişisi bir dargın bir barışık devam ediyor.



Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları söylenen çiftin, barıştığı ortaya çıktı.

Sefo'nun dünkü İstanbul konserine sevgilisi Melisa Döngel de arkadaşlarıyla katıldı.



Konser alanına girişte görüntülenen oyuncu, Sefo'nun neredeyse tüm şarkılarına eşlik etti.

İkilinin aşkı gittikleri bir basketbol maçında belgelenmişti.



Oyuncu ve rapçi geçtiğimiz aylarda Bodrum'da tatil yapmıştı.

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