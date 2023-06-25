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Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Sefo barıştı

İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden Melisa Döngel ile Sefo barıştı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Sefo barıştı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Rapçi Sefo ile oyuncu Melisa Döngel'in ilişisi bir dargın bir barışık devam ediyor.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Sefo barıştı
Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları söylenen çiftin, barıştığı ortaya çıktı.

  Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Sefo barıştı

Sefo'nun dünkü İstanbul konserine sevgilisi Melisa Döngel de arkadaşlarıyla katıldı.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Sefo barıştı
Konser alanına girişte görüntülenen oyuncu, Sefo'nun neredeyse tüm şarkılarına eşlik etti.

  Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Sefo barıştı

İkilinin aşkı gittikleri bir basketbol maçında belgelenmişti.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Sefo barıştı
Oyuncu ve rapçi geçtiğimiz aylarda Bodrum'da tatil yapmıştı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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