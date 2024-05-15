Ünlü oyuncu kahve bağımlısı çıktı! Günde 2 litre içiyor

Kahve tutkunlarının coşkulu katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kahvenin serüveni ve farklı kahve yapım teknikleri anlatıldı.

Cemiyet ve ünlüler dünyasından pek çok isim etkinlikte boy gösterdi. Konuklar, sadece kahve pişirme tekniklerini öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda farklı lezzetlerdeki kahveleri de deneme fırsatı buldu.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUM

Nuri Develi, Murat Güllü, Arzu Kunt ve Çok Güzel Hareketler 2'deki unutulmaz tiplemeleriyle tanınan oyuncu Atakan Çelik, etkinlikte öne çıkan isimler arasındaydı. Kahve konusundaki tutkusunu dile getiren Çelik, “Günde 2 lt kahve içiyorum. Doktor varsa yardımcı olsun bana. Bağımlılıkla alakalı bir şey olabilir, bilmiyorum. İşin ilginç yanı bir yerden sonra fena yapması da hoşuma gitmeye başladı Durmam gerektiğini düşünüyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Evde kahve makinem yok ama nerede bulursam orada demliyorum. Her tür kahveyi içiyorum, biraz seçici olmalıyım. Otobüslerdeki gravinur kahveleri bile içiyorum. Durumum gerçekten zor." diyerek güldürdü.

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