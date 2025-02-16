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Ünlü oyuncu Gülin İyigün yeni proje öncesi yogaya odaklandı!

Ünlü oyuncu Gülin İyigün yeni proje öncesi yogaya odaklandı! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Gülin İyigün yeni proje öncesi yogaya odaklandı!

Başarılı oyuncu Gülin İyigün, yeni projesi öncesinde yogaya ağırlık verdi!

 Ünlü oyuncu Gülin İyigün yeni proje öncesi yogaya odaklandı!

Aynı zamanda yoga eğitmenliği de yapan güzel oyuncu, her sabah iki saat süren yoga pratiğiyle hem formda kalıyor hem de bedenini ve ruhunu güçlendiriyor.

 Ünlü oyuncu Gülin İyigün yeni proje öncesi yogaya odaklandı!

Yoganın kendisini fiziksel ve zihinsel olarak dengelediğini belirten İyigün, "Yoga sayesinde hem bedenimi hem de ruhumu koruyorum, bu süreç beni çok mutlu ediyor" dedi.

Ünlü oyuncu Gülin İyigün yeni proje öncesi yogaya odaklandı!
Ayrıca seminerler de düzenleyen ünlü oyuncu, 23 Şubat Pazar günü Suant Tekin ile birlikte Özgür Beden atölyesinde katılımcıların kendi bedeniyle nasıl daha derin bir ilişki kurabileceğini ve özellikle yoga pratiğinin desteğiyle kronik ağrıların bedende nasıl rahatlatılabileceğini öğretecek.

 

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