Ünlü oyuncu Emre Bulut'a hırsız şoku

Dizilerin ünlü ismi Emre Bulut önceki akşam Moda’da arkadaşıyla buluştuğu yerin yakınına motosikletiyle geldi. Yaklaşık bir saat sonra geri döndüğünde motosikletinin (Yamaha X max Iron max) yerinde olmadığını gördü.

Polise başvuran oyuncu, motosikletle gelen iki hırsızın güvenlik kilidini kırarak motoru çalıştırmadan Göztepe yönüne doğru götürdüklerini öğrendi.

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