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Ünlü oyuncu Emre Bulut'a hırsız şoku

Oyuncu Emre Bulut’un motosikleti Kadıköy Moda’da çalındı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Emre Bulut'a hırsız şoku

Dizilerin ünlü ismi Emre Bulut önceki akşam Moda’da arkadaşıyla buluştuğu yerin yakınına motosikletiyle geldi. Yaklaşık bir saat sonra geri döndüğünde motosikletinin (Yamaha X max Iron max) yerinde olmadığını gördü.

Ünlü oyuncu Emre Bulut'a hırsız şoku

Polise başvuran oyuncu, motosikletle gelen iki hırsızın güvenlik kilidini kırarak motoru çalıştırmadan Göztepe yönüne doğru götürdüklerini öğrendi.

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