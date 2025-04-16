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Ünlü oyuncu Ege Kökenli anne olacağını duyurdu!

Ünlü oyuncu Ege Kökenli anne olacağını duyurdu! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ege Kökenli anne olacağını duyurdu!

Ege Kökenli, anne olacağını Instagram'dan duyurdu.

 Ünlü oyuncu Ege Kökenli anne olacağını duyurdu!

Oyuncu, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu Ege Kökenli anne olacağını duyurdu!
Kökenli paylaştığı fotoğraflarla anne olacağını duyurdu.

Ünlü oyuncu Ege Kökenli anne olacağını duyurdu!
Oyuncuya beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu Ege Kökenli anne olacağını duyurdu!

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