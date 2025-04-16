 Ünlü oyuncu Ege Kökenli anne olacağını duyurdu!

Ege Kökenli, anne olacağını Instagram'dan duyurdu.

Oyuncu, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu.



Kökenli paylaştığı fotoğraflarla anne olacağını duyurdu.



Oyuncuya beğeni yağdı.

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