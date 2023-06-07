Ünlü oyuncu Demet Özdemir bikinili pozuyla olay yarattı!

Oğuzhan Koç'la evliliğini sekiz ayda sonlandıran Demet Özdemir, tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisinde yer alan oyuncu, bikinili karesini yayınladı.

Özdemir, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Oyuncu, fit fiziğiyle övgü aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.