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Ünlü oyuncu Demet Özdemir bikinili pozuyla olay yarattı!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir bikinili pozuyla olay yarattı!

Oğuzhan Koç'la evliliğini sekiz ayda sonlandıran Demet Özdemir, tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. 

Ünlü oyuncu Demet Özdemir bikinili pozuyla olay yarattı!

Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisinde yer alan oyuncu, bikinili karesini yayınladı. 

Ünlü oyuncu Demet Özdemir bikinili pozuyla olay yarattı!

Özdemir, kısa sürede binlerce beğeni aldı. 

Ünlü oyuncu Demet Özdemir bikinili pozuyla olay yarattı!

Oyuncu, fit fiziğiyle övgü aldı. 

Ünlü oyuncu Demet Özdemir bikinili pozuyla olay yarattı!

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