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Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci aşkını seçim akşamı ilan etti

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci aşkını seçim akşamı ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci aşkını seçim akşamı ilan etti

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Oyuncunun adı Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete ile anılmaya başlanmıştı.

 Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci aşkını seçim akşamı ilan etti

Düvenci aşkını seçim günü ilan etti.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci aşkını seçim akşamı ilan etti
Oyuncu sevgilisini etiketleyip, "Mutlu pazarlar" yazarak, kalp emojisi koydu.

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