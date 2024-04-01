 Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci aşkını seçim akşamı ilan etti

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Oyuncunun adı Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete ile anılmaya başlanmıştı.

Düvenci aşkını seçim günü ilan etti.



Oyuncu sevgilisini etiketleyip, "Mutlu pazarlar" yazarak, kalp emojisi koydu.

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