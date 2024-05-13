Ünlü oyuncu Ayça Varlıer yaz sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, bir süredir yaşadığı Amerika'dan Türkiye'ye dönmüştü.



Oyuncu, yaz sezonunu da açtı.

Varlıer, denize girdiği anı paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.