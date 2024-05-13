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Ünlü oyuncu Ayça Varlıer yaz sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer yaz sezonunu açtı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer yaz sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, bir süredir yaşadığı Amerika'dan Türkiye'ye dönmüştü.

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer yaz sezonunu açtı
Oyuncu, yaz sezonunu da açtı.

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer yaz sezonunu açtı

Varlıer, denize girdiği anı paylaştı.

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