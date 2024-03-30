 Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger'a kalp pili takıldı

'Terminatör', 'Cehennem Melekleri', 'Batman ve Robin' ve 'Komando' gibi filmlerle tanınan Arnold Schwarzenegger'a (76) kalp pili takıldı.

Daha önce üç açık kalp ameliyatından sonra kalp pili takılan sanatçı, "Biraz daha makineye dönüşmek için ameliyat oldum. Artık kalp pilim var" dedi.

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