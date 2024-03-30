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Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger'a kalp pili takıldı

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger'a kalp pili takıldı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger'a kalp pili takıldı

'Terminatör', 'Cehennem Melekleri', 'Batman ve Robin' ve 'Komando' gibi filmlerle tanınan Arnold Schwarzenegger'a (76) kalp pili takıldı.

 Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger'a kalp pili takıldı

Daha önce üç açık kalp ameliyatından sonra kalp pili takılan sanatçı, "Biraz daha makineye dönüşmek için ameliyat oldum. Artık kalp pilim var" dedi.

 

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