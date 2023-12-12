 Ünlü oyuncu Alpaslan Özmol son haliyle şaşırttı!

'Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakteriyle akıllara kazınan Alpaslan Özmol'un son hali şaşırttı.



Sosyal medyada sürekli öldüğü yönünde haberlere çıkan oyuncu, Kuruluş Osman dizisi için imaj değiştirdi.



'Kuruluş Osman'ın Gürbüz Alp'i Alpaslan Özmol, dizi için saç ve sakal uzattı.

Oyuncunun bu hali dikkat çekti.

Özmol, daha öncede 'Ayrılsak da Beraberiz' dizisinde yer almıştı.

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