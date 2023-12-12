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Ünlü oyuncu Alpaslan Özmol son haliyle şaşırttı!

Ünlü oyuncu Alpaslan Özmol son haliyle şaşırttı! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Alpaslan Özmol son haliyle şaşırttı!

'Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakteriyle akıllara kazınan Alpaslan Özmol'un son hali şaşırttı.

Ünlü oyuncu Alpaslan Özmol son haliyle şaşırttı!
Sosyal medyada sürekli öldüğü yönünde haberlere çıkan oyuncu, Kuruluş Osman dizisi için imaj değiştirdi.

Ünlü oyuncu Alpaslan Özmol son haliyle şaşırttı!
'Kuruluş Osman'ın Gürbüz Alp'i Alpaslan Özmol, dizi için saç ve sakal uzattı.

 Ünlü oyuncu Alpaslan Özmol son haliyle şaşırttı!

Oyuncunun bu hali dikkat çekti.

 Ünlü oyuncu Alpaslan Özmol son haliyle şaşırttı!

Özmol, daha öncede 'Ayrılsak da Beraberiz' dizisinde yer almıştı.

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